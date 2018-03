Kate Middleton en Meghan Markle krijgen eigen emoji's

Fans van de Britse koninklijke familie kunnen binnenkort gebruikmaken van emoji's van Meghan Markle en Kate Middleton. In de aanloop naar het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle in mei zal een Amerikaans technologiebedrijf immers een aantal koninklijke emoji's lanceren met de beide vrouwen in de hoofdrol.

Het koninklijke huwelijk van prins Harry en Meghan Markle inspireerde het Amerikaanse technologiebedrijf DRKHORS om emoji's te ontwikkelen van Meghan Markle en Kate Middleton. De MeghanMojis en KateMojis zullen de dames portretteren in een reeks iconische outfits, vergezeld van items en tekst die volgens het bedrijf hun levens typeren.

Op dit ogenblik staan er op de website van het bedrijf enkele prototypes van de emoji's. Zo is er een KateMoji die goedkeurend een glas wijn drinkt, een KateMoji die verbaasd de handen voor de mond slaat en een KateMoji met de volgende tekst: "Ziet mijn kont er goed uit in dit?" Er is momenteel wel slechts één MeghanMoji, in een outfit waarin ze gespot werd in New York.

Een officiële lanceringsdatum is op dit ogenblik nog niet bekendgemaakt, maar het bedrijf vermeldt op de website wel dat ze in mei verkrijgbaar zullen zijn. Eén emoji zal £1,41, omgerekend € 1,61, kosten.