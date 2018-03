Johnny liet huis ombouwen om over te schakelen op aardgas, maar na jaar nog steeds geen aansluiting: “Wie gaat onze kosten betalen?”

Geetbets - Bijna een jaar geleden lieten Johnny en Miranda Dusart-Pauwels uit Geetbets hun huis ombouwen om te kunnen overschakelen op aardgas. Maar ondertussen is er nog altijd geen sprake van aardgas in hun straat. “We hadden zelfs alle vergunningen aangevraagd, wie gaat onze kosten nu betalen?”, klinkt het gefrustreerd.

Heel wat inwoners van de Hulsbeekstraat en de Kwadestraat in Geetbets hopen al jaren dat er aardgas komt in hun straat. “De leidingen voor aardgas lagen zelfs al klaar, maar verdwenen even snel als ze ...