Is het nu Mousa of Moussa Dembélé? Rode Duivel maakt komaf met foute schrijfwijze

Mousa Dembélé is bezig aan een erg sterk seizoen bij Tottenham en kan ook bij de Rode Duivels een sleutelspeler worden tijdens het WK in Rusland. Maar is het nu eigenlijk Mousa of Moussa? De 30-jarige middenvelder schepte er tijdens een interview met Sport/Voetbalmagazine eindelijk duidelijkheid over.

Het is een vraag waar sportjournalisten overal te wereld al een tijdje mee sukkelen. Schrijf je nu Mousa Dembélé of Moussa Dembélé? Het antwoord ligt in een banaal verhaal, het antwoord is Mousa.

“Het is met één s”, zegt Dembélé. “Vroeger schreef ik het met twee, maar op een gegeven moment moest ik mijn paspoort verlengen en toen hebben ze een fout gemaakt. Toen stond er één s en ik heb het daarna altijd zo gelaten. Dus zo werd het Mousa.”

De Tottenham-speler liet zich ook uit over de ambities van de Rode Duivels op het WK. “Ik denk dat het geloof in de groep met de jaren gestegen is, ook omdat er structureel echt heel veel Belgen in Europese topcompetities spelen”, aldus Dembélé. “Het heeft heel veel met mentaliteit te maken. Doordat veel jongens al heel lang in het buitenland voetballen, hebben we nog meer een internationale mentaliteit gekregen. En dat is heel belangrijk, denk ik. Ook de jonge spelers beseffen nu dat we niet zomaar Belgen zijn die nooit iets in het voetbal hebben gepresteerd. Nee, heel veel van onze spelers spelen in het buitenland en doen het gewoon goed, sommigen zijn zelfs de beste speler in een van de sterkste competities van de wereld. Maar kijk, we kunnen nog zoveel gaan praten, maar we hebben nog niets gewonnen... Dus over het algemeen denk ik: eerst winnen en dan praten.”