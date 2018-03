Gewezen ‘Mol’ Gilles Van Bouwel (29), die nu ‘Café De Mol’ presenteert, heeft na drie jaar een punt gezet achter zijn relatie met vriend Thomas (26). De breuk komt onverwacht, want enkele weken geleden was in de media nog uitgebreid te lezen hoe het koppel reikhalzend had uitgekeken naar het moment dat Thomas, die acht maanden lang op wereldreis was geweest, terug naar België kwam. De twee hadden elkaar via vrienden leren kennen.