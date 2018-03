Bakelants haalt verschroeiend uit naar koersorganisatoren: “Dit is wraakroepend”

Het wielervoorjaar is in volle gang en dus was het tijd voor een Extra Time Koers op Canvas. Ruben Van Gucht kreeg Tom Boonen, Jan Bakelants, Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer aan tafel. Vannieuwkerke koos voor de zware val van Mark Cavendisch tijdens Milaan-Sanremo als ‘zijn moment’ en dat maakte heel wat los bij Bakelants.

Het zijn van die valpartijen waarbij je zelf een pijnscheut voelt wanneer je ze ziet gebeuren. In de stormloop naar de voet van de Poggio botste de Britse sprinter van Dimension Data met een gele plastic bak, dienend als wegmeubilair. Er stond geen signaalgever, maar de bak was groot en opvallend geel geschilderd. Cavendish had de bak echter niet gezien en botste er frontaal op toen hij net na een rotonde van de linkerkant naar de rechterkant van het wegdek wou oversteken.

Cavendish liep een ribbreuk en gescheurde enkelligamenten op en mocht een kruis maken over zijn voorjaar. De Cauwer vroeg zich meteen af of dergelijke bak diep in de finale niet kon weggehaald worden, maar Bakelants ging veel verder in zijn kritiek.

“Dit is wraakroepend”, stelde de AG2R-renner. “Dit gebeurt veel te veel en is een duidelijk geval van nalatigheid van een organisator. Vandaag rijden ze in De Driedaagse weer over sporen van de kusttram. Daar wordt weer gevallen, iedereen weet dat dit punt gaat komen. Die koers wordt hertekend maar toch rijdt men daar nog een keer langs.”

“Toen ik viel in Lombardije, dat was een heel gevaarlijke bocht. Laurens De Plus is daar ook gevallen. Vier renners zijn daar onafhankelijk van elkaar gevallen in dezelfde bocht en dan tellen we die boven zijn blijven liggen op het asfalt nog niet mee. Dat is een vorm van nalatigheid en eigenlijk moet een organisator daar met de vinger gewezen worden”, aldus Bakelants.

Organisatoren buiten schot

“Maar toch slagen we erin om die altijd buiten schot te houden”, ging hij door. “Want we werken nu met een drogmaatregel: we gaan de koersen veiliger maken door de omvang van de ploegen te verkleinen van acht naar zeven. Dat gaat de koersen veiliger maken want met 150 is het veiliger dan met 180. Tom weet ook dat dit geen verschil maakt, die dertig die er achteraan aanhangen.”

“Nul komma nul”, beaamt Boonen. “Want die hadden er ook afgelegen. Nu pakken ze gewoon zeven betere renners mee die er niet worden afgereden. Het slaagt nergens op.” De Cauwer meende dat er een onafhankelijke organisatie moet komen die parcoursen keurt en durft in te gaan tegen bijvoorbeeld de ASO. “Maar hoe lang is die discussie al bezig?” antwoordde Boonen.

“Ik zie gewoon geen enkele evolutie bij organisatoren”, pikte Bakelants in. “Ze schuiven ook elke verantwoordelijkheid van zich af. Als een renner valt, is het de schuld van de renner. Het was te ver in de finale, hij was moe… Hij is gevallen omdat hij zijn schuld was. Je mag als renner nooit eens wijzen naar zoals waar Cavendish door valt. Dat ding moet daar gewoon weg.”