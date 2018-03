McLaren: "Ondanks moeilijke voorbereiding zijn we klaar voor eerste F1-race"

Komend weekend begint McLaren aan een nieuwe hoofdstuk in haar rijke geschiedenis. Volgens teambaas Eric Boullier zijn ze er klaar voor in Woking, al moet hij ook toegeven dat de voorbereiding verre van ideaal verlopen is.

Na een ongelukkig huwelijk met partner Honda de voorbije drie jaar treedt McLaren dit jaar aan met krachtbronnen van Renault. De verwachtingen zijn hooggespannen en tijdens de pre-seasontesten in Barcelona liepen ze tegen een aantal onaangename verrassingen aan.

Desondanks het feit dat Eric Boullier de problemen minimaliseert kunnen we niet anders dan besluiten dat McLaren moet afzakken naar Australië met een pakket dat nog niet optimaal werkt.

“Het doel is dat we competitief zijn en regelmatig in de voorste gelederen zullen terug te vinden zijn,” aldus Boullier in het Franse ‘RMC’. “Eerst zullen we ons nieuw pakket moeten leren kennen. We moeten de nieuwe motor en auto ontdekken, ook de manier hoe we er moeten mee omspringen. We zien wel wat er in de eerste races gebeurd.”

“We gaan er alles aan doen om klaar te zijn in Australië want het is ten slotte een kans om punten te sprokkelen maar het is duidelijk dat we door veel kleine problemen geen ideale voorbereiding hebben gehad.”

Ironisch genoeg moesten ze bij McLaren in Barcelona soms lijdzaam toekijken hoe Toro Rosso ronde na ronde probleemloos afmaalde met een Honda-motor achterin hun bolide.

“Er zijn teams die een betere voorbereiding gehad hebben, zoals bijvoorbeeld Toro Rosso,” gaat de Fransman verder. “Het feit van slechts acht dagen ter beschikking te hebben en er daar dan ook nog drie van verloren te zien gaan ten gevolge van het weer heeft ook niet geholpen.”

“Het is nog wat vroeg om al te weten waar we staan. We hebben te weinig kilometers gereden en we hebben te weinig racesimulaties kunnen doen. Het ontbreekt ons nog wat aan data,” besluit Boullier.



Het zal dus aan onze landgenoot Stoffel Vandoorne en teamgenoot Fernando Alonso zijn om er komend weekend in Australië het beste van te maken.

