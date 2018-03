Overheid probeert 15 miljoen euro aan frauduleuze subsidies terug te vorderen, maar haalde 0 euro binnen

De Vlaamse overheid probeert 15 miljoen euro aan bedrijfssubsidies terug te krijgen. Sinds 2010 is er nog geen enkele euro terugbetaald. Dat meldt De Tijd donderdag.

Tegen liefst 55 ondernemingen loopt sinds 2010 een klacht of een strafonderzoek wegens een vermoeden van subsidiefraude. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Daniëlle Vanwesenbeeck (Open VLD) opvroeg bij Vlaams minister van Economie Philippe Muyters (N-VA). Het gaat om het bewust verstrekken van foute informatie bij de aanvraag van bedrijfssubsidies van de Vlaamse overheid.

In bijna de helft van de dossiers probeert de Vlaamse overheid de subsidies terug te vorderen. Het gaat om een totaalbedrag van 15,3 miljoen euro voor de periode 2010-2017. Bij de andere dossiers wacht ze met de terugvordering om het onderzoek niet te schaden of om potentiële fraudeurs niet te alarmeren.

Van die 15,3 miljoen euro is nog geen enkele euro geïnd, moet Muyters toegeven. Ofwel kon de Vlaamse overheid niet tussenkomen in juridische beroepsprocedures ofwel gingen de betrokken bedrijven failliet of was er geen geld meer.