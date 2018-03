Democraten en Republikeinen bereiken compromis over begroting, met onder meer geld voor Trumps muur

In de Verenigde Staten hebben de Republikeinen en de Democraten in het Congres woensdag een akkoord bereikt over een federale begroting tot het einde van het fiscaal jaar 2018, dat eindigt op 30 september. De financieringswet van 1,3 biljoen dollar bevat onder meer geld voor een deel van de befaamde grensmuur met Mexico – president Donald Trumps grootste verkiezingsbelofte –, maar ook de Democraten halen hun slag binnen.

De wettekst werd woensdag na weken onderhandelen vrijgegeven. Donderdag al zal het Huis van Afgevaardigden erover stemmen, daarna volgt de Senaat. Dat zou in principe geen problemen moeten opleveren. Chuck Schumer, de minderheidsleider in de Senaat, zegt dat “de Democraten zich heel goed voelen” bij het compromis. Ten laatste op vrijdag moet president Trump vervolgens de begroting ondertekenen om een nieuwe ‘government shutdown’ - waarbij de meeste federale overheidsdiensten gesloten worden - vanaf het weekend te vermijden.

“Geen muren van beton”

Tijdens de onderhandelingen had Trump 25 miljard dollar gevraagd voor de bouw van de grensmuur met Mexico, maar daar raakten de Democraten en Republikeinen het niet over eens. Ze beslisten wel 1,6 miljard te begroten voor grensbeveiliging. Volgens de Republikeinen kan daarmee al een “fysieke barrière” over een lengte van ruim 140 kilometer worden gebouwd. De Democraten benadrukken van hun kant dat er geen muren van beton zullen worden neergeplant.

Terwijl Republikeinen en Democraten onderhandelden, leefden verschillende burgers zich uit in de sneeuw. Foto: BELGAIMAGE

De financieringswet bevat onder meer nog 80 miljard dollar extra budget voor defensie - de grootste stijging in 15 jaar - en maakt geld vrij voor grote infrastructuurprojecten. Daarnaast wordt ook 307 miljoen dollar vrijgemaakt in de strijd tegen Russische cyberaanvallen en krijgen de verschillende staten alles samen 380 miljoen dollar om hun kiessystemen te beveiligen in de aanloop naar de verkiezingen in november.

Milieuagentschap gevrijwaard

De Democraten halen hun slag thuis op verschillende punten. Zo komt er onder meer extra budget vrij voor studentenleningen en kinderbijslag en wordt er ingezet op de strijd tegen de opioïdencrisis. Ze slaagden er ook in om het milieuagentschap EPA te vrijwaren. Trump wilde met 31 procent in het budget snoeien, maar het agentschap krijgt voor het fiscaal jaar 2018 nu 8,1 miljard dollar toebedeeld, evenveel als in 2017.