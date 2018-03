Lenteweer nog niet in aantocht: zwaarbewolkt, grijs en regen

Na de ongewoon koude start van de week krijgen we zachtere temperaturen. Het blijft een hele dag zwaarbewolkt en grijs. De astronomische lente is dan wel begonnen, van lentekriebels voorlopig geen sprake.

Donderdag wordt het overal zwaarbewolkt tot betrokken en een regenzone trekt van de kuststreek richting Ardennen. In hoger gelegen gebieden kan er tijdelijk ook sneeuw vallen. In de loop van de namiddag wordt het vanuit het westen droger maar het blijft overwegend zwaarbewolkt met altijd kans op een bui. Enkele schaarse opklaringen blijven beperkt tot de kuststreek. De maxima liggen tussen 3 op de Ardense Hoogten en 8 graden in het westen.

Donderdagavond en -nacht verlaat de regen geleidelijk de Ardennen richting Duitsland. Op de meeste plaatsen blijft het droog maar overwegend zwaarbewolkt. In de Ardennen kan het lage wolkendek lokaal het zicht beperken. De minima liggen tussen 0 graden in de Hoge Venen en tussen 3 en 5 graden in het centrum en aan zee.

Vrijdag wordt alweer een grijze dag met veel lage bewolking. In de namiddag kan het vooral in het westen van het land soms druppelen. Elders zou het overwegend droog blijven. De maxima liggen tussen 3 en 6 graden ten zuiden van Samber en Maas en tussen 7 en 10 graden elders.

Zaterdag is het zwaarbewolkt met vooral in het westen soms wat lichte regen. De maxima liggen tussen 6 en 10 graden. De wind waait zwak, eerst uit de zuidoostelijke sector, later uit veranderlijke richting.

Zondag is het zwaarbewolkt met regen. Vanaf de kust wordt het later droog en vrij zonnig. In het zuidoosten van het land blijft het bewolkt met regen tot ’s avonds. Het kwik stijgt tot rond 10 graden in het centrum.

Maandag wisselen opklaringen af met wolkenvelden, waarin buien tot ontwikkeling komen. De temperatuur klimt tot rond 10 graden. Dinsdag wordt het vanaf het westen zwaarbewolkt tot betrokken met regen. De maxima liggen rond 10 graden.