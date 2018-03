Organisator ASO wil Chris Froome bannen uit de Tour

Organisator ASO wil Chris Froome absoluut niet in de Tour de France. Als er bij de start in juli nog steeds geen uitspraak is in de salbutamolzaak, zal ASO de Brit zelf het startrecht ontzeggen. Een juridisch dispuut lijkt in de maak: in 2009 werd ASO nog terug-gefloten door de rechtbank toen het Tom Boonen na zijn cocaïne-affaire ook de start ontzegde.