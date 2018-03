F1-piloot Thierry Boutsen krijgt eigen chicane op Circuit van Zolder

Het Circuit Zolder heeft de kleine chicane van haar circuit vernoemd naar Thierry Boutsen, één van onze meest succesvolle F1-piloten ooit. De 'kleine chicane' op het circuit werd omgedoopt tot de ‘Thierry Boutsen Chicane’.

"De jaren zeventig en tachtig waren de topjaren van Thierry Boutsen en voor het Circuit van Zolder", aldus Sven Pribylla, algemeen manager van het Circuit Zolder. "Met de nieuwe naam voor de chicane willen we terugkijken op de glorievolle geschiedenis van onze voormalige F1-held. We willen onze erkenning laten zien. Vanaf nu is Thierry voor altijd verbonden aan ons circuit."

In 1984 werd voor de laatste keer een GP van België Formule 1 op het Circuit van Zolder georganiseerd. Thierry Boutsen stond toen aan de start van de race en vindt het een hele eer dat de chicane voortaan zijn naam draagt.

"Ik heb hier in Zolder leren rijden", vertelde Boutsen in een reactie. "Hier heb ik ook mijn eerste race gereden. In 1978 won ik in Zolder het Benelux-kampioenschap, dat vervolgens deuren voor mij opende. Dankzij de steun van Zolder raakte ik tot in de F1."

"Dat ik nu ambassadeur van het circuit word, is een grote eer. Mijn diepste respect gaat naar het circuit en de mensen eromheen."

Boutsen behaalde in zijn F1-carrière drie overwinningen en stond maar liefst vijftien keer op het podium.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: