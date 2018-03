Catalaanse separatisten willen president kiezen die mogelijk weer cel in moet

De separatistische partijen in Catalonië willen donderdag in een met spoed bijeengeroepen parlementszitting een nieuwe regionale president verkiezen. De zitting begint om 17 uur, zegt het parlement in Barcelona woensdagavond via Twitter. De separatisten willen het gerecht te snel af zijn en de voormalige Catalaanse regeringswoordvoerder Jordi Turull benoemen, voor die mogelijk de gevangenis in moet.