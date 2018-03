Hasselt -

Het wil maar niet lukken in de liefde voor ‘The Sky Is The Limit’-figuur Kirsten Janssens (35). De ex van Jan Kriekels verloofde zich onlangs met Wellenaar Koen Ambroos , maar een huwelijk komt er niet. “Ik hou van monogamie en eerlijkheid”, schrijft Janssens op Facebook. “Ik hervat mijn leven alleen en met mijn kinderen.”