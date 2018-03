Eupen en Oostende hebben hun licentie nog niet beet

Oostende en Eupen hebben in eerste instantie hun licentie voor komend seizoen nog niet beet. Dat weet Sporza.

Bij Oostende hadden ze er min of meer rekening mee gehouden dat er extra documenten gevraagd zouden worden naar aanleiding van de overname. Marc Coucke trok naar Anderlecht en liet de club over aan Peter Callant. Maar officieel zou de club pas vandaag op de hoogte worden gebracht. Het gebeurt vaker dat de licentiecommissie extra informatie vraagt. Clubs hebben nog tot eind deze maand om extra stukken over te maken om de commissie te overtuigen.