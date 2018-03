Japanse Osaka wipt Serena Williams al in eerste ronde Miami

De Japanse Naomi Osaka (WTA 22) heeft woensdag voormalig nummer één van de wereld Serena Williams (WTA 491) uitgeschakeld in de eerste ronde van het WTA-toernooi van Miami (hard/8.648.508 dollar). De Amerikaanse, op uitnodiging van de organisatie actief in Miami, moest na een uur en 18 minuten tennis in twee korte sets (6-3 en 6-2) de duimen leggen.

De 20-jarige Osaka blijft zo goed op dreef. Afgelopen weekend schreef ze nog de eindzege in Indian Wells op haar naam. De 36-jarige Williams maakte eveneens in Indian Wells haar comeback na meer dan een jaar afwezigheid door haar zwangerschap. Ze sneuvelde in de derde ronde tegen haar zus Venus Williams.