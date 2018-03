Peruaanse president neemt ontslag daags voor afzettingsprocedure

De Peruaanse president Pedro Pablo Kuczynski, die onder druk stond wegens een smeergeldaffaire, is afgetreden. Daarmee voorkwam hij een voor donderdag geplande afzettingsprocedure in het parlement. Opposante Keiko Fujimori, dochter van het voormalige staatshoofd Alberto Fujimori, had de aanzet gegeven om hem onder dwang te laten opstappen. Bij de presidentsverkiezing van 2016 verloor ze van Kuczynski met een verschil van een kwart procent. Vicepresident Martín Vizcarra moet in principe de hoogste staatsfunctie van het Zuid-Amerikaanse land overnemen.

De rechtstreeks door het volk verkozen Kuczynski verweet de oppositie woensdagavond bij de aankondiging van zijn aftreden op televisie hem geen andere keuze te laten. De oppositie met een meerderheid van zetels in het parlement heeft vanaf de eerste dag van zijn ambtstermijn zijn regeringswerk geblokkeerd, klaagde hij.” Het politieke debat heeft een klimaat van onbestuurbaarheid teweeggebracht, waarin we niet verder konden werken”, voegde hij eraan toe.

De beslissende factor voor het ontslag zou volgens Peruaanse mediaberichten de dinsdag en woensdag gepubliceerde videobeelden door politici van de oppositie geweest zijn. Daarin zouden ministers en aanhangers van Kuczynski te zien zijn, hoe ze stemmen ronselden tegen een afzettingsprocedure in ruil voor tegenprestaties. Daarop hadden verschillende parlementsleden hun steun aan Kuczynski opgezegd.

De afgetreden president wordt beticht van mogelijke betrokkenheid bij het corruptieschandaal rond de Braziliaanse bouwreus Odebrecht. Odebrecht zou in heel Latijns-Amerika honderden miljoenen dollar aan smeergeld betaald hebben. Kuczynski van de centrumrechtse partij Peruanos Por el Kambio heeft ontkend geld aangenomen te hebben van Odebrecht.

Bij een eerste afzettingsprocedure in december mislukte de oppositie onder Keiko Fujimori in haar opzet. Kort daarop kreeg de wegens schendingen van de mensenrechten tot 25 jaar cel veroordeelde ex-president Fujimori gratie. Fujimori’s zoon Kenji zou er als tegenprestatie voor gezorgd hebben dat er niet genoeg stemmen werden verzameld voor de afzetting van Kuczynski. Critici spraken toen over een “smerige deal”.

Eerste vicepresident Vizcarra zal volgens de grondwet de 79-jarige Kuczynski opvolgen. Indien Vizcarra noch de tweede vicepresident Mercedes Aráoz het presidentieel ambt willen overnemen, volgt een nieuwe verkiezing.