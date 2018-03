“Een jonge, leergierige gast met veel kwaliteiten.” Zo omschrijft Jonas De Roeck de Japanse aanwinst Takehiro Tomiyasu – Tomi voor de vrienden. De 19-jarige centrale verdediger streek in het zog van de DMM.com-delegatie vlak voor de winterstage van de Kanaries neer op Stayen. Mét een enkelblessure, maar dat euvel is intussen voltooid verleden tijd. Mogelijk krijgt hij vandaag in de oefenpot tegen Lierse zijn eerste speelminuten in het eerste elftal. “Ik wil in België een speciale speler worden”.