“Geen moment aan gedacht om stap opzij te zetten”

BRUSSEL/HASSELT“Plezant is het niet wat er allemaal geschreven wordt, maar afgezien van Crombez, zegt niemand dat ik niet de waarheid spreek. Ik sta nog altijd recht in mijn schoenen. Mijn doel blijft om in alle objectiviteit en transparantie van dit land weer een geloofwaardig NAVO-lid te maken. Ja, ik geloof dus nog in het vervangingsdossier. Eerst de twee onderzoeken afwachten die ik bevolen heb. En neen, ik heb nog geen moment gedacht om politiek een stap opzij te zetten. Zo zit ik niet ineen.” Zelfs in het oog van een politieke storm blijft de Hasseltse defensieminister Steven Vandeput merkwaardig rustig.