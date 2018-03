De 22-jarige Britt Geukens van TC Maaseik heeft iets met de Egyptische badplaats Sharm El Sheikh. Hoe kan je anders verklaren dat ze daar al 38 ITF-tornooien speelde in iets meer dan vier jaar tijd? “En toch ben ik blij dat ik telkens weer naar huis kan komen, want drie weken is echt genoeg. Altijd hetzelfde vettige eten en er is niets te zien. Ik snak soms naar huis”, verrast ze.