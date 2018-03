Vera Dua (Groen) countert kritiek van LRM over Terhills

Dilsen-StokkemVoormalig Groen-minister Vera Dua verdedigt zich na de kritiek van de Limburgse investeringsmaatschappij LRM. Die verwijt Dua dat ze zelf het licht op groen heeft gezet voor de bouw van een vakantiepark in Dilsen-Stokkem, net waartegen haar partij Groen nu protesteert. “In de documenten die ik in 2003 heb getekend was het nooit de bedoeling om een grootschalig vakantiepark te bouwen”, zegt Dua.