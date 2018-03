239 volwassenen laten zich dopen tijdens paasweekend

GenkTijdens het paasweekend zullen in ons land 239 volwassen mannen en vrouwen worden gedoopt, het hoogste aantal in jaren. Voor Limburg gaat het om vijf mensen. Opvallend: de Genkse kleuterjuf Sofie Habex (19) - die zich pas in 2019 laat dopen - doet dat niet uit geloofsovertuiging, maar wel om makkelijker aan een job binnen het katholiek onderwijs te raken. “Niet nodig”, benadrukt topman Lieven Boeve van het katholieke net. “Begin dit schooljaar hebben de Vlaamse bisschoppen uitdrukkelijk verklaard dat ook ongedoopte leerkrachten welkom zijn in het katholiek onderwijs.”