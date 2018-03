Beste veld in eerste klasse is bekend, slechtste grasmat is geen verrassing (en ook Club heeft werk)

Brussel - Trainers, aanvoerders en de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) hebben de grasmat van Sporting Lokeren de beste beoordeling gegeven tijdens de reguliere competitie in de Jupiler Pro League. Dat heeft Belga berekend op basis van de quoteringen in het kader van de greenkeepers award.

Met een gemiddelde score van 42,60 punten (op 45) doen de Waaslanders net iets beter dan Zulte Waregem en KV Oostende (42,20), die de tweede plaats delen.

Ondanks het protest tegen kunstgras vinden we het voetbalterrein van STVV terug op de zesde plaats. Ook opvallend is de lage notering van Club Brugge. De competitieleider kreeg in de terugronde vooral voor de winterstop ontzettend lage cijfers. De aanleg van de nieuwe grasmat liet zich duidelijk merken in de beoordelingen. Blauw-zwart blijft enkel Moeskroen en KV Kortrijk voor. Het veld van de Kerels sloot na de heenronde al de rij, in de terugronde werd het terrein van KV Kortrijk gebuisd (gemiddeld 15,29 op 45). KV Mechelen en Antwerp gaven de grasmat van het Guldensporenstadion zelfs een 0. Met een totaalscore van 27,53 blijft KV Kortrijk over de reguliere competitie net boven de helft.

Lokeren stond in de tussentijdse ranking na de heenronde helemaal bovenaan, in de terugronde was die eer voor Zulte Waregem weggelegd.

Sinds dit seizoen geven trainer en aanvoerder van de bezoekende ploeg en een afgevaardigde van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) na afloop van elke match in de Jupiler Pro League elk een cijfer op 45 voor de kwaliteit van het veld. Op het eind van het seizoen mag de greenkeeper van het beste terrein op maandag 14 mei op het Gala van de Profvoetballer een award in ontvangst nemen.

Gemiddelde scores reguliere competitie (op 45):

1. Lokeren 42,60 ptn

2. Zulte Waregem 42,20

. KV Oostende 42,20

4. AA Gent 41,07

5. Standard 40,73

6. STVV 40,13

7. KRC Genk 39,60

8. Charleroi 39,47

9. Anderlecht 39,27

10. KV Mechelen 39,07

11. Antwerp 38,87

12. Waasland-Beveren 38,40

. Eupen 38,40

14. Club Brugge 36,93

15. Moeskroen 33,40

16. KV Kortrijk 27,53