Mark Zuckerberg reageert op Facebook-schandaal: “We hebben fouten gemaakt”

Mark Zuckerberg heeft voor de eerst gereageerd op het schandaal rond Cambridge Analytica. Dat bedrijf zou persoonlijke informatie van tientallen miljoenen Facebookgebruikers hebben gebruikt om er kiezersprofielen mee te maken tijdens de campagne van Donald Trump.

Afgelopen weekend raakte bekend dat het bedrijf Cambridge Analytica persoonlijke gegevens van miljoenen gebruikers van het sociale netwerk had verzameld, zonder dat die daar hun toestemming voor gegeven hadden. Het bedrijf zou de gegevens hebben gebruikt voor de ontwikkeling van software waarmee het kiesgedrag kan voorspeld en beïnvloed worden, schreef de Amerikaanse krant The New York Times. In 2016 werkte Cambridge Analytica voor de presidentscampagne van Donald Trump.

Facebook maakte zaterdag bekend dat het de toegang heeft geblokkeerd voor Cambridge Analytica, voor een aantal (ex-)medewerkers en voor het moederbedrijf Strategic Communication Laboratories. Het bedrijf van topman Mark Zuckerberg zegt dat het werd voorgelogen.

Vlak nadat het nieuws uitlekte, daalde het aandeel van Facebook met 7,5 procent op de Nasdaq-beurs. De zwaarste klap die het bedrijf ooit kreeg.

“We hebben de verantwoordelijkheid om jullie data te beschermen. Als we dat niet kunnen, dan verdienen we niet om jullie te dienen. Ik probeer momenteel uit te zoeken wat er exact gebeurd is en hoe we kunnen verzekeren dat zoiets nooit meer kan gebeuren”, schrijft Zuckerberg woensdag in een lange reactie op zijn Facebook-pagina. “We hebben fouten gemaakt, er is nog heel wat te doen en we moeten nu actie ondernemen.”