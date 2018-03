Sint-Truiden - Bij een ongeval op de N80 in Velm (Sint-Truiden) is woensdagavond om 18.30 uur een bestuurster als bij wonder lichtgewond geraakt.

Vermoedelijk verloor ze de controle over het stuur, ramde een verkeersbord en kwam met haar wagen in een greppel terecht. Het voertuig schoof ruim 60 meter verder, ging over de kop en kwam tot stilstand tegen een duiker. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht voor een medische controle.