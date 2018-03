Protest omdat kinderen communie niet in eigen dorp kunnen doen: “Er zijn gewoon te weinig priesters”

Bree -

Protest in Gerdingen, waar katholieke kinderen vanaf volgend jaar hun eerste communie niet meer in eigen dorp zullen mogen doen. “Jammer, want we hebben wel een band met onze kerk”, zegt Hilde Vandijck, die een petitie opstartte. Maar als het plan van de parochie doorgaat, zullen alle communicanten in de Breese Sint-Michielskerk hun eerste vormsel ontvangen. “Ook in andere parochies speelt dat”, zegt Ria Thaens van het bisdom. “Er zijn gewoon te weinig priesters.”