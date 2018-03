Goed nieuws voor vergiftigde zanger Andrei Lugovski: "Hij zal weer kunnen zingen"

Oostende - Goed nieuws over Andrei Lugovski (35), de zanger wiens toestand lange tijd kritiek is geweest nadat hij door een onbekende vergiftigd werd. “Andrei kan intussen voorzichtig stappen als hij gesteund wordt,” vertelt zijn zus Alina. “Zijn stem is gelukkig niet aangetast. Hij zal nog kunnen zingen.”

Het is nu drie maanden geleden dat Andrei naar het ziekenhuis werd vervoerd. Daar werd pas dagen later vastgesteld waar zijn lichamelijke aftakeling aan te wijten was. De politie onderzoekt de mysterieuze ...