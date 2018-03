Is de grote groei bij online shoppen er uit?

Brussel -

Online winkelen is ook vorig jaar blijven groeien. In totaal is er in ons land vorig jaar voor 10,05 miljard euro omzet gedraaid via het internet. Dat is een aangroei met 11 procent vergeleken met een jaar eerder. In totaal werden er bijna 87 miljoen aankopen online verricht. Dat meldt BeCommerce, de Belgische vereniging van bedrijven die actief zijn in e-commerce. Vraag is of de grote groei bij het online winkelen voorbij is.