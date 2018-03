Heerse runt ecolodge in Oegandees nationaal park: “Ik denk eco, ik jaag geen wilde dieren weg”

Heers - “Het is me overkomen, die lodge.” Drie jaar geleden startte Kris Debref uit Horpmaal met een ecolodge. Stoemelings. Nu staan in de Ishasha Sector van het Oegandese Queen Elisabeth National Park zes cottages, een restaurant, vier tenten en drie bamboehutten. Aan de overzijde van de Ishasha-rivier, 7 km verder, blinkt het Congolese Virunga Park, wereldberoemd van zijn berggorilla’s, maar ook het roerige rebellengebied van Oost-Congo. Maar als ik haar hoor vertellen, doet het toch eerder denken aan die verloren Tuin van Eden. “Ik ben nog maar aan het begin van mijn verhaal. We hébben nog alle dieren. Al moet er nog zoveel gebeuren voor hun bescherming. En dat kan niet zonder de lokale mensen.”

Ze praat alsof ze nog twintig is. De blik in haar ogen is open. Vragen gaat ze niet uit de weg ...