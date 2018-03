UCI presenteert nieuwe aanpak tegen mechanische doping: komend weekend vuurdoop in ons land

UCI-voorzitter David Lappartient heeft laten weten dat “er komend weekend tijdens een WorldTour-wedstrijd een röntgencontrole zal plaatsvinden van de fietsen van de aanwezige renners”. Lappartient presenteerde woensdag zijn plan tegen technologische fraude. Komend weekend staan er in ons land de E3 Prijs (vrijdag) en Gent-Wevelgem (zondag) op het programma.

Een mobiele röntgenunit, geïnstalleerd op een trailer, zal dit weekend voor het eerst door de UCI gebruikt worden. Lappartient, die in september de Brit Brian Cookson opvolgde, maakt van het bestrijden van technologische fraude één van zijn prioriteiten. “We willen zo tonen dat de renners geen motor gebruiken”, opende Lappartient. “Het doel is dat te laten zien dat iedereen met gelijke wapens strijdt.”

“De voorbije drie maanden hebben we aan een systeem gewerkt, dat een onmiskenbare oplossing vormt voor het wielrennen”, legde de Franse oud-renner Jean-Christophe Péraud, die de materiële commissie van de UCI leidt, uit. “We kunnen dankzij deze ontwikkeling de fietsen lezen als een open boek. De fiets ontmantelen is niet meer nodig. Het plan is om met deze technologie aanwezig te zijn op de vijf continenten en in 18 landen. We gaan vijftig procent van de wedstrijden in de WorldTour volgen, maar ook andere disciplines zoals mountainbike of baanwielrennen zullen gecontroleerd worden.”

De mobiele unit, waarvan de UCI momenteel nog maar één exemplaar bezit, werd ontwikkeld door het Amerikaanse VJ Technologies, al sinds 1987 een partner van de Internationale Wielerunie.

In januari 2016 werd tot dusver de enige atle(e)t(e) betrapt op het gebruik van een motortje in haar fiets. Het ging om veldrijdster Femke Van den Driessche. Zij werd gevat op het WK veldrijden in Zolder en kreeg een schorsing van zes jaar opgelegd door de UCI.

Foto: AFP

