Dua Lipa niet mals voor journalist: “Doe je werk goed”

De Britse popdiva Dua Lipa pikt het niet dat een Australische journalist vragen stelt bij de shows die ze afgelast om gezondheidsredenen. “Als je je werk goed zou doen, zou je wel weten waarom”, zei ze via Twitter.

Het relletje ontstond toen Dua Lipa, een Britse popster met Albanese roots, eerder deze maand aankondigde dat ze afhaakt voor enkele shows in het voorprogramma van Bruno Mars in Australië. “Het spijt me heel erg”, schreef ze in een mededeling aan haar fans. “Ik heb de jongste tijd opgetreden met enorm veel pijn door mijn wijsheidstanden. Na overleg met mijn tandarts en een dokter heb ik beslist om ze meteen te laten verwijderen.”

Toen ze deze week plots te zien was in de talkshow van Jimmy Kimmel, plaatste de Australische journalist Richard Wilkins vraagtekens bij haar uitleg. “Ze moest in Australië openen voor Bruno Mars en zei af door haar wijsheidstanden. Maar kijk, nu treedt ze op bij Jimmy Kimmel.”

Waar hij niet aan dacht, was dat het wel eens om een opname kon gaan. En dat was het ook, zo laat een kwade Dua Lipa hem weten via Twitter. “Als je een goede journalist zou zijn, zou je wat research gedaan hebben in plaats van onzin te verkondigen”, schrijft ze bij een foto van haar opgezwollen kaken. “Jimmy Kimmel is al in februari opgenomen en nu pas uitgezonden. Ik ben nu aan het uitzieken in Australië en zou de shows met Bruno Mars echt niet afgezegd hebben als het niet nodig was.” Wilkins bood meteen zijn excuses aan.

Lol @RichardWilkins if you were a good journalist you would’ve done proper research instead of talking out of your ass. Jimmy Kimmel was shot in Feb in La and aired yesterday. I’ve been in Australia on bed rest and wouldn’tve cancelled my Bruno shows if I didn’t have to. @9NowAU pic.twitter.com/B991bDQkUs — DUA LIPA (@DUALIPA) 21 maart 2018

De niet op haar mondje gevallen Dua Lipa speelt komende zomer op Pukkelpop.