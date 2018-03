De 19-jarige Sofie Habex uit Genk laat zich dopen. Een zeer bewuste keuze. Maar Sofie is niet alleen. Er worden in ons land dit jaar 239 volwassenen gedoopt tijdens de paaswake. Dat zijn er tien meer dan vorig jaar.

In het bisdom Hasselt laten 5 volwassenen zich dopen, dat is een lichte daling ten opzichte van de 7 vorig jaar. De afgelopen jaren blijft het aantal volwassenen dat zich in onze provincie laat dopen trouwens stabiel, tussen de 5 en 7 per jaar.