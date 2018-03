Minister Schauvliege: “Vernietiging uitbreidingsplan H. Essers is bijzonder jammer”

Genk / Zonhoven - Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) vindt het “bijzonder jammer” dat de Raad van State het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de uitbreiding van het Limburgse transportbedrijf H. Essers heeft vernietigd. Dat heeft de minister in het Vlaams Parlement geantwoord op vragen van Johan Danen (Groen) en Chris Janssens (Vlaams Belang). Schauvliege laat het arrest juridisch onder de loep nemen en legt de kwestie dan voor aan de Vlaamse regering.

Dinsdag vernietigde de Raad van State het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de uitbreiding van H. Essers. De Vlaamse overheid heeft bij de opmaak van het plan onvoldoende rekening gehouden met de Europese natuurwetgeving. Met het arrest lijkt definitief een streep getrokken door het omstreden Essers-dossier.

In het Vlaams Parlement kreeg minister Schauvliege van oppositiepartij Groen het verwijt dat ze het dossier heeft doorgezet ondanks het groeiende verzet en in weerwil van een kritisch juridisch advies. Oppositiepartij Vlaams Belang betreurt vooral dat het dossier is gesneuveld omdat het onvoldoende was onderbouwd.

“Bijzonder jammer”

Minister Schauvliege laat het arrest nog bekijken door haar advocaten, maar noemt het alvast “bijzonder jammer” dat de Raad van State het GRUP heeft vernietigd. “Het is een jammere zaak dat we al die stappen gezet hebben en dat het nu terug naar af is zonder al die bijkomende jobs”, aldus Schauvliege.

De CD&V-minister vindt ook dat sommige critici best “de hand in eigen boezem steken”. Zo zijn er in 2014 (door de vorige regering) en in 2015 beslissingen over het dossier genomen zonder dat iemand bezwaren heeft opgeworpen.

Maar dat veranderde volgens Schauvliege plots in het najaar van 2015. “Dan begon er plots vanalles te bewegen. Plots beginnen een aantal organisaties en partijen grote problemen te hebben met dat dossier terwijl men het twee jaar lang een fantastisch dossier vond”, aldus Schauvliege. Dat die critici het dossier alsnog wilden kelderen noemt de CD&V-minister “bijzonder jammer”.

“Niet zeuren”

Maar volgens Bruno Tobback (sp.a) reageert de minister daarmee naast de kwestie. “Dit gaat om een arrest van de Raad van State. De Raad van State heeft de beslissing van de Vlaamse regering getoetst aan de decreten en vastgesteld dat ze in gebreke is gebleven. Blijkbaar lukt het nog altijd niet om projecten vanaf het begin correct te adviseren en te vermijden dat er nodeloos tijd en energie en geloofwaardigheid wordt verspild omdat men niet zorgvuldig genoeg is geweest. Dat is uw job. Niet zeuren over het feit dat sommigen in beroep gaan op basis van decreten die u zelf gemaakt heeft”.