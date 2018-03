Tour of the Alps bevestigt debuut van Chris Froome

Na de Ruta del Sol (14-18 februari) en de Tirreno-Adriatico (7 maart-13 maart) wordt de Tour of the Alps (16-20 april) de derde rittenkoers van het jaar voor Chris Froome. Dat bevestigde de organisatie van de Italiaanse rittenkoers (voorheen: Ronde van Trentino). De viervoudig Tourwinnaar leeft nog steeds in het ongewisse na een positieve test op salbutamol in de Ronde van Spanje van vorig jaar.

Voor Froome moet de Tour of the Alps het laatste opstapje worden naar deelname aan de Giro (4-27 mei). Het wordt voor Froome zijn eerste deelname aan de rittenkoers, die vorig jaar door zijn ploegmakker Geraint Thomas werd gewonnen. Ook de jaren voordien won met Richie Porte (2015) en Mikel Landa (2016) telkens een Sky-renner.

Naast Froome verwelkomt de Italiaanse wedstrijd, die zal eindigen met twee etappes in Oostenrijk, ook Italiaans kampioen Fabio Aru, de Franse klimgeit Thibaut Pinot en het Colombiaanse rondetalent Miguel Angel Lopez.

Het onderzoek naar de positieve dopingcontrole van Chris Froome is nog steeds gaande. De Brit liet een te hoge waarde salbutamol in zijn urine optekenen tijdens de Vuelta van vorig jaar. UCI-voorzitter David Lappartient liet dinsdag nog optekenen dat hij ‘vreest’ dat de viervoudig Tourwinnaar in mei gewoon aan de start van de Giro zal staan.