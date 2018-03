Belgisch toptalent ontdekt zichzelf met derde plaats in Driedaagse: “Ik ben genen trage”

Elia Viviani en Pascal Ackermann staken er woensdag met kop en schouders bovenuit in de sprint op de Zeelaan van De Panne. De 20-jarige neoprof Jasper Philipsen verraste vriend en vijand door als derde te eindigen in de Driedaagse Brugge-De Panne. De renner van het Hagens Berman Axeon-team van Axel Merckx liet onder anderen Baptiste Planckaert en Jens Debusschere achter zich.

“Ik ben zeker tevreden met die derde plaats”, aldus Philipsen. “Zeker toen ik me op een gegeven moment had laten verrassen bij de passage op De Moeren. Daar verkeerde ik plots in een verloren situatie door in een tweede waaier te zitten. Ik dacht echt dat het kalf toen verdronken was. Maar ik was zeker niet de enige die zich had laten verrassen. Daardoor gingen er verschillende ploegen aan de slag en konden wij de kloof nog dichten.”

“En dan was er het gewriemel naar de laatste rechte strook. Ik wou niemand ten val brengen, maar ik wou wel mijn eigen kans gaan. Ik ben genen trage, maar ik hou ook van het steviger werk. Ik moet mezelf nog wat ontdekken als 20-jarige. Na deze Driedaagse Brugge-De Panne rijden we vooral beloftenwedstrijden, maar deze derde plaats smaakte zoet”, verduidelijkte Philipsen.

Pascal Ackermann moest tevreden zijn met de dichtste ereplaats. “Elia Viviani was vandaag de snelste. In de laatste meters kon hij me nog voorbijsteken. Ik ben er al enkele keren heel dichtbij geweest, zoals in de Bredene-Handzame Classic en in de Ronde van Abu Dhabi. Het geluk mag wel eens aan mijn zijde staan. Gent-Wevelgem staat niet op mijn programma. De Scheldeprijs daarentegen wel. Daar wil ik wel voluit mijn kans gaan. Ook al is dat dan tegen mannen als Marcel Kittel”, stelde de Duitser strijdvaardig.