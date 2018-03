Kamercommissie keurt intrekking deel dotatie prins Laurent goed

De ad hoc commissie in de Kamer heeft met twaalf stemmen voor en één tegen de gedeeltelijke intrekking van de dotatie van prins Laurent voor dit jaar goedgekeurd. Dat werd deze namiddag beslist tijdens een speciale hoorzitting.

De leden van de Kamer gaan daarmee dus in op het voorstel van de regering om vijftien procent van de dotatie voor dit jaar af te houden. Volgende week moet de voltallige Kamer zich nog uitspreken.

Op woensdag kwam Laurent Arnauts, de advocaat van prins Laurent aan het woord. In een drie uur durend betoog, waarin hij vooral de impact van het bezoek van de prins in uniform op de Chinese ambassade minimaliseerde, vroeg hij de commissieleden om een lichtere sanctie.

“De prins is een burger als een ander, niet meer niet minder”, klinkt het. Arnauts ‘benadrukt’ op vraag van de prins dat hij een voorstander is van een modernisering van de monarchie, “met name dat een prins, in tegenstelling tot vroeger, een gewone burger moet zijn. Vandaar wensen wij een alternatief voor te stellen op de sanctie (intrekking van de dotatie nvdr.).” Nog volgens de advocaat is de dotatie van de prins geen gunst en kan “die kan niet onderworpen worden aan een arbitraire interpretatie van de wet”.

Chinese ambassade

De prins was vorige zomer zonder toestemming van de regering in legeruniform aanwezig op de viering van de negentigste verjaardag van het Chinese leger op de Chinese ambassade. In het verleden kleurde de prins ook al buiten de lijntjes, maar werd hij daarvoor enkel op de vingers getikt. Intussen werden de herziene dotaties voor het koningshuis in een nieuwe wet gegoten, waarin ook een sanctiemechanisme staat.

Het is op basis van die bepaling dat de regering-Michel het parlement heeft voorgesteld een deel van de dotatie in te houden. Het duurde behoorlijk lang vooraleer de Kamer de knoop doorhakte over de manier waarop ze het dossier zou aansnijden. Uiteindelijk werd beslist een ad hoc commissie in het leven te roepen met dertien leden plus Siegfried Bracke als voorzitter. Een aantal partijen volgde de suggestie van advocatenbureau Stibbe om niemand af te vaardigen die zich in het verleden al kritisch over de prins heeft uitgelaten.