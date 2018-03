Dit zijn de beste vakantiebestemmingen ter wereld volgens TripAdvisor

Naar jaarlijkse gewoonte zoekt boekingssite TripAdvisor naar de beste vakantiebestemmingen ter wereld op basis van beoordelingen van reizigers. Anno 2018 prijkt de Franse hoofdstad Parijs helemaal bovenaan de top 25 van de Travellers’ Choice awards. Londen staat op de tweede plaats en is ook heerlijk dichtbij.

De top vijf wordt verder aangevuld met het Italiaanse Rome, het Indonesische eiland Bali en het Griekse eiland Kreta. Sydney in Australië sluit de lijst af. België komt er niet in voor en ook plekjes bij onze noorderburen zijn nergens te bespeuren. In de afzonderlijke lijst die focust op de leukste bestemmingen in Europa, is ook geen plek weggelegd voor ons land of Nederland.

New York

Verliezer van het jaar is New York. In 2017 stond the big apple nog op nummer vijf, nu zakt de miljoenenstad vijf plaatsen. Maar er is ook goed nieuws: in de aparte categorie die de beste plekjes in de Verenigde Staten belicht, kaapt de metropool de eerste plaats weg, gevolgd door Maui op Hawaï en ‘sin city’ Las Vegas.

De volledig top 25 van beste bestemmingen ter wereld:

1. Parijs, Frankrijk

2. Londen, Groot-Brittannië

3. Rome, Italië

4. Bali, Indonesië

5. Kreta, Griekenland

6. Barcelona, Spanje

7. Praag, Tsjechië

8. Marrakech, Marokko

9. Istanbul, Turkije

10. New York, Verenigde Staten

11. Phuket, Thailand

12. Hanoi, Vietnam

13. Siem Reap, Cambodja

14. Jamaica

15. Playa del Carmen, Mexico

16. Lissabon, Portugal

17. Dubai, Verenigde Arabische Emiraten

18. Tokio, Japan

19. Kathmandu, Nepal

20. Hongkong, China

21. Hurghada, Egypte

22. New Delhi, India

23. Cusco, Peru

24. Rio de Janeiro, Brazilië

25. Sydney, Australië