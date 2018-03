VIDEO. Molwatchers Jolien en Jenno proberen ook dit seizoen 'De Mol' te ontmaskeren

Vlaanderen is weer in de ban van 'De Mol'. Het immens populaire programma begint zondagavond op VIER aan een nieuw seizoen en eerder deze week werd bekendgemaakt wie de tien kandidaten zijn. Dat was voor veel Vlamingen het sein om op zoek te gaan naar de eerste hints en theorieën. Hoog tijd dus voor Jolien en Jenno om ook opnieuw in actie te schieten. Zij maken, net zoals de voorbije jaren, in een wekelijkse vodcast op YouTube jacht op 'De Mol'. De eerste aflevering van die vodcast kan je hier bekijken.

Als jij iets opvallends gezien hebt tijdens een van de afleveringen, of een eigen theorie hebt over wie 'De Mol' is dan mag je hen altijd een mailtje sturen: jolienenjenno@gmail.com.