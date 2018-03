Thomas De Gendt pakt in Catalonië uit met groots nummer, wint de etappe én wordt de nieuwe leider

Thomas De Gendt heeft de derde (ingekorte) etappe in de Ronde van Catalonië gewonnen. Onze avonturier van Lotto-Soudal trok nog eens in de aanval en hield knap stand tegen een jagend elitegroepje in een zenuwslopende finale. Hij pakte niet alleen de etappezege maar wordt ook de nieuwe leider én stak de bergtrui op zak! Simon Yates werd op nog geen halve minuut tweede.

De derde rit van de Ronde van Catalonië werd wegens lawinegevaar ingekort van 199,2 kilometer naar 153,2 kilometer. De etappe startte in Sant Cugat del Vallès maar eindigde niet aan Vallter 2000 maar wel in Camprodon.

De Gendt in vlucht van de dag

Thomas De Gendt had er nog eens zin in aan de aanvaller-pur-sang van Lotto-Soudal kreeg met Clément Chevrier (AG2R) en Luis Mas (Caja Rural) aanvankelijk twee man mee. Toen met Pablo Torres (Burgos) en Mikel Bizkarra (Euskadi) nog twee mannetjes voorin kwamen aansluiten, was de goede vlucht definitief vertrokken. Toch hielden Movistar en Mitchelton-Scott de vijf vluchters steeds binnen schot met nooit meer dan drie minuten voorgift.

Bergtrui op eerste col

De Gendt kwam als eerste boven op de Coll de Bracons (1e categorie) en verzekerde zich zo al van de bergtrui. Enkel Mas en Bizkarra konden nadien nog aanpikken bij onze landgenoot en met z’n drieën stevenden ze af op de slotklim, de Port de Collabos (2e categorie).

Alleen op tweede col

Op die laatste helling liet De Gendt zijn metgezellen echter definitief ter plaatse en pakte ook op die Port de Collabos de bergpunten mee. Het peloton keek aanvankelijk de kat uit de boom en De Gendt mocht zomaar zijn voorsprong van meer dan twee minuten consolideren. Tot Mitchelton-Scott de gashendel open draaide. De Gendt kwam uiteindelijk boven met 1’30” voorgift en smeet zich naar beneden.

Zenuwslopende finale

De top lag echter op 13 km van de aankomst en het laatste stuk richting Camprodon liep bovendien nog stevig bergop, tegenwind incluis. Bovendien werd hij opgejaagd door een elitegroepje met Thibaut Pinot, Simon Yates, Nairo Quintana en Mathias Frank.

laden.....

Toen ze genaderd waren tot op 44 seconden, kwam Quintana in dienst van kopman Alejandro Valverde echter niet meer op kop, waardoor de kansen van onze landgenoot toch weer stegen. Het werd een loodzware en zenuwslopende finale maar toch hield hij stand. Op 20 seconden werd Simon Yates tweede. In de slotkilometers kam Adam Yates nog zwaar ten val.

Wat een nummer! De Gendt boekte zijn derde etappezege in de Ronde van Catalonië, in 2013 en 2016 won hij al eens een rit. De Gendt wordt deze keer echter ook de nieuwe leider, met 23 seconden voorsprong op Valverde.

LEES OOK: Glunderende Thomas De Gendt na triomf in Catalonië: “Het is eigenlijk ongelooflijk dat ik voorop blijf”

Donderdag klimmen

Donderdag staat de vierde etappe op het programma. In de 170,8 kilometer lange rit met start in Llanars doet het peloton onderweg de beklimmingen Port d’El Jou (1e categorie) en Coll de la Creueta (buiten categorie) aan. Vlak voor de finish in La Molina is er nog een klim van eerste categorie.

Uitslag:

1. Thomas De Gendt (Lotto - Soudal) in 4:13:48

2. Simon Yates (Mitchelton - Scott) +20”

3. Thibaut Pinot (Groupama - FDJ)

4. Mathias Frank (AG2R La Mondiale)

5. Nairo Quintana (Movistar Team)

6. Giovanni Visconti (Bahrain - Merida)

7. Maximilian Schachmann (Quick-Step Floors)

8. Egan Bernal (Team Sky)

9. Matej Mohoric (Bahrain - Merida)

10. Bob Jungels (Quick-Step Floors)

Stand:

1. Thomas De Gendt

2. Alejandro Valverde + 23”

3. Daryl Impey + 29”

4. Simon Yates +29”

5. Thibaut Pinot +31”