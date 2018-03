Jonge Belg (ex-Anderlecht) tekent eerste profcontract bij het grote Manchester United

De 17-jarige Largie Ramazani heeft woensdag zijn eerste profcontract mogen tekenen bij Manchester United. Dat maakten de Mancunians bekend op hun website. Ramazani, die Burundese roots heeft en afkomstig is uit Lebbeke, is een linkerflankaanvaller. De contractduur van zijn eerste professionele verbintenis werd niet bekendgemaakt.

Ramazani maakte vorige zomer de overstap van derdeklasser Charlton Athletic, de club van eigenaar Roland Duchâtelet. Voordien was hij actief bij Anderlecht. Bij Man Utd maakte hij het voorbije seizoen indruk bij het elftal onder 18 jaar.

De buitenspeler heeft nog een twee jaar oudere broer. Diamant Ramazani, een rechtsachter, is momenteel actief bij de beloften van Sporting Lokeren.

Congratulations to #MUFC Under-18s star Largie Ramazani, who has signed a first professional deal with the club.



