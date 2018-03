Zware sneeuwval aan Amerikaanse oostkust

Een hevige winterstorm teistert aan het begin van de lente de Amerikaanse oostkust en zorgde op vele plaatsen voor pakken sneeuw gepaard met felle rukwinden. Meteorologen verwachten voor woensdag en donderdag tot 40 centimeter sneeuw. De nationale weerdienst kondigde een stormwaarschuwing af die voor Massachusetts in het noorden tot het westen van North Carolina van kracht is. Meer dan 70 miljoen mensen worden getroffen. In de kustgebieden wordt rekening gehouden met overstromingen.

In New York, Philadelphia, Washington en in andere steden vielen de lessen aan de openbare scholen uit. Volgens de website Flightaware werden woensdagvoormiddag al meer dan 4.100 vluchten geannuleerd, andere vertrekken met vertraging. De dienstregeling van de spoorwegmaatschappij Amtrak werd beperkt. Het Witte Huis zei alle afspraken van president Donald Trump af, ook een vergadering met zijn kabinet. Vele regeringsgebouwen in Washington bleven dicht.

In de hoofdstad sneeuwde het woensdagvoormiddag hevig, de weerdiensten verwachten er tot 15 centimeter verse sneeuw. De stad is niet goed gewapend tegen sneeuwstormen, waardoor het openbare leven snel stilvalt. De autoriteiten beschikken in vergelijking met andere steden niet over voldoende sneeuwruimers, omdat de aankoop ervan door de vroegere zachte winters niet werd begroot.

Het is al de vierde winterstorm in enkele weken tijd aan de Amerikaanse oostkust. Pas begin maart had een zware storm voor veel problemen gezorgd en enkele mensenlevens geëist.