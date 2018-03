Kolonel Van Pee die F-16-nota kreeg en andere militairen vrijwillig op non-actief

Kolonel Harold Van Pee laat het F-16-vervangingsdossier korte tijd los. Om de interne audit bij Defensie niet te hinderen, neemt hij samen met een paar andere militairen een tijd vrij. Dat schrijft De Standaard.

In het debacle over de mogelijke levensduurverlenging van de F-16’s kwam kolonel Harold Van Pee, die het vervangingsdossier leidt, zwaar onder vuur. Hij ontving namelijk ook mails over de mogelijkheid de F-16’s langer te laten vliegen, maar speelde de informatie niet door naar de minister. Er is vanochtend een interne audit opgestart en minister van Defensie Steven Vandeput wil dat die binnen de drie weken uitsluitsel geeft over wat er precies is foutgelopen.

Van Pee vindt niet dat hij een fout begaan heeft. “Dit is een zoveelste studie”, zei hij vandaag in Het Belang van Limburg over de verlengingsstudie. “Ik ben altijd een heel grote voorstander geweest van transparante en open informatie, en nu word ik publiekelijk aan de schandpaal genageld.”

“Ik zal nu, net zoals een paar andere mensen die bij het dossier betrokken zijn, vrijwillig een aantal dagen niet op de dienst verschijnen en thuis blijven”, zegt hij aan De Standaard. “Ik wil het onderzoek niet in de weg lopen, maar als men mij wil horen ben ik uiteraard beschikbaar.”

Hij gaf inmiddels toe dat hij van de studie wist. “Ja, maar die vertelt niets nieuws. Die is overroepen. Je kan een oldtimer ook honderd jaar langer laten rijden. De vraag is wat je nog effectief met die F-16’s kan doen.”