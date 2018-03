Selena Gomez krijgt kritiek op haar bikinifoto’s, dit is haar antwoord

De Amerikaanse popster Selena Gomez geniet momenteel met volle teugen van een vakantie in Sydney en liet zich voor het eerst sinds haar niertransplantatie zien in bikini. De beelden gaan de wereld rond, maar genereren naast heel wat lof ook kritiek. Met een filmpje op Instagram snoert de zangeres haar haters de mond.

Op sociale media zijn fans niet mals voor Selena Gomez in bikini. Hoewel velen toejuichen dat ze durft buiten te komen met het litteken op haar dij, vinden anderen dat er iets te zeggen valt over haar figuur. Ze vinden dat Gomez flink bijgekomen is en zwieren hun ongezouten mening online.

@ Selena Gomez stans she's not curvy, she's FAT. Learn the difference pic.twitter.com/ReArHpZjg0 — Ariana (@arianaslight_) 20 maart 2018

Why should I lose weight when Selena Gomez is getting fat? — Sammy Quillin (@ivwrestling95) 20 maart 2018

Selena Gomez almost died and people are worried about how she looks in a bikini?! How about instead of fat shaming, you acknowledge the fact that she’s alive and looks beautiful and HEALTHY. — EmilyNicole (@emiily_morrison) 20 maart 2018

Calling Selena Gomez fat because her stomach looks different after getting a life changing surgery only makes you an asshole. Can't a girl relax in peace without being criticized? — Brooke Barr (@zebra_face6) 21 maart 2018

Schoonheidsmythe

De snedige reacties lijken de zangeres zelf, die zou gebroken hebben met Justin Bieber, niet ontgaan en ze besloot om (onrechtstreeks) op de heisa te reageren met een filmpje. Daarin maakt ze plezier met haar vrienden. Zij en haar gezelschap genieten van boeken, smullen van avocado’s en herinterpreteren een van de bekendste scènes van ‘Titanic’. In het bijschrijft staat een quote uit Naomi Wolfs haar ‘Beauty Myth’.

Niets te bewijzen

“De schoonheidsmythe - een obsessie met fysieke perfectie die de moderne vrouw in een vicieuze cirkel van hopeloosheid, zelfbewustzijn en zelfhaat houdt. En dat terwijl ze de onmogelijke definitie van een onberispelijke schoonheid probeert te vervullen”, schreef ze erbij. In eigen woorden voegde ze eraan toe dat ze ervoor gekozen heeft om goed voor zichzelf te zorgen. “Omdat ik niets wil bewijzen aan iemand anders. De wind in haar zeilen”, staat er nog bij.