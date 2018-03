Renaud Hardy naar Cassatie tegen levenslange celstraf

Seriemoordenaar Renaud Hardy (55) gaat in cassatie tegen zijn veroordeling. Dat meldt Het Laatste Nieuws op gezag van zijn advocaat. De Parkinsonpatiënt kreeg een levenslange celstraf voor twee moorden, verkrachting met foltering en twee moordpogingen. Daarbovenop staat hij ook nog eens vijftien jaar ter beschikking van de maatschappij.

Renaud Hardy zit in de cel voor de verkrachting, foltering en moord op Linda Doms (52) en op Maria Walschaerts (82). Daarnaast is hij ook schuldig aan twee moordpogingen, op actrice Veerle Eyckermans en dokter Annie H.

In principe kan Hardy na vijftien jaar een voorwaardelijke invrijheidstelling indienen bij de strafuitvoeringsrechtbank (SURB). Als bij Hardy de voorhechtenis in mindering wordt gebracht, zal dat na 12,5 jaar zijn. Maar natuurlijk is er nog altijd de vijftien jaar ter beschikkingstelling van de SURB, die hij opgelegd kreeg. De kans dat Hardy ooit effectief vrij zal komen, is wellicht eerder klein.