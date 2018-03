Dertiger veroordeeld voor handeltje in nep-viagra

Borgloon - Een 31-jarige man uit Borgloon werd woensdag door de Tongerse rechter veroordeeld tot tien maanden gevangenisstraf en een geldboete van 12.000 euro, beiden met uitstel, voor de handel in Kamagra. De pillen, vergelijkbaar met viagra, verkocht hij op grote schaal door via een eigen website.

De dertiger vertelde vrienden en kennissen enthousiast over de werking van Kamagra, nadat hij de pillen had ontdekt. Hij kocht ze aan in Nederland aangezien het goedje in België verboden is. Omdat hij ...