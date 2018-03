Maaseik stoot na ultraspannende slotfase niet door naar Final 6

Het heeft maar een haar gescheeld of Noliko Maaseik zat bij de Final 6 in de Champions League volleybal. In set 1 en 2 gingen de Limburgers nog kansloos onderuit, maar in set drie keerde het tij. Onder impuls van een bijzonder sterke Maan wonnen de Limburgers set drie en sleepten ze hiermee een ‘Golden Set’ uit de brand. Toch mocht het niet zijn. De Russen bleven Siberisch koel en wonnen die extra set met 15-12. Het Siberisch sprookje is uit.

Laat ons zeggen dat de Limburgers in de eerste twee sets nog last hadden van de jetlag. Niet wakker genoeg, simpel. Lichtpuntje was Sebastian Gevert. De voorhamer van Gevert was en is nog steeds een cruciaal wapen. Deze deed in set drie dan ook alles veranderen. Hij bracht zijn ploeg na een felbevochten punt op 11-11 en met een kanon van een opslag maakte de twee meter lange Duitse Chileen er 12-11 van. Een perfecte smash van Maan bracht de Maaseikenaren even later op een veilige driepuntenkloof. Deze werd uiteindelijk nog uitgediept tot zes punten, 19-25.

Nerveuze Russen

Met nieuwe moed en veel vertrouwen begonnen de troepen van Banks aan set vier. Dat resulteerde al snel in een 0-3 voorsprong voor Noliko. Al gaf Novosibirsk zich niet gewonnen. Kurkaev en Savin hingen de bordjes weer snel gelijk. De spanning steeg, ook bij de Russen. Een stom misverstand op 7-7 en Nilsson’s wilde slag in het net resulteerden in 13-13. Andere uitblinker Maan wist Maaseik gelijke tred te laten houden tot 24-24. Maar Savin kende geen genade en haalde met 26-24 set vier binnen.

Een ‘Golden Set’ dus. Novosibirsk neemt hierin de leiding. Blankenau maakt op een listige manier 3-2, maar het werd in de laatste set toch misschien weer net iets te veel achter de feiten aanhollen. Het beslissende moment gebeurde bij 10-9. Een staalharde smash van Savin bracht de Siberiërs op 11-9. Kopjes naar beneden bij Maaseik. Wonder boven wonder kwamen de noordoostelijke Limburgers na een video-ingreep terug tot 11-11. Toch wist Novosibirsk het laken uiteindelijk naar zich toe te trekken met een plaatsbal in de hoek van Nilsson. 13-11 werd 15-12. Over en out voor Maaseik. De Final 6 waren dichterbij dan ooit, maar het mocht niet zijn. De koude, kille terugvlucht wordt nu nog net iets koeler.