Maaseik grijpt na golden set naast ticket voor Final 6 in Champions League volleybal

Noliko Maaseik heeft zich woensdag net niet kunnen kwalificeren voor de Final 6 van de Champions League volleybal.

De Limburgers verloren in de terugwedstrijd van de Final 12 met 3-1 van het Russische Lokomotiv Novosibirsk. De setstanden in Siberië waren 25-18, 25-22, 19-25 en 26-24. Er werd vervolgens een golden set gespeeld nadat Maaseik begin maart voor eigen publiek de heenmatch met 3-0 had gewonnen. Beide ploegen hadden immers 3 punten.

In die golden set trok de thuisploeg met 15-12 aan het langste eind.

In de Final 6 wacht de Russen een duel met de laureaat van de ontmoeting tussen het Poolse Belchatow en het Italiaanse Civitanova. De drie winnaars van de Final 6 plaatsen zich voor de Final 4, op 12 en 13 mei in en met het Russische Kazan.