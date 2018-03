Modemerk SuperTrash is failliet

Slecht nieuws voor het Nederlandse modemerk SuperTrash en de 150 werknemers: na een moeilijke periode hebben de aandeelhouders dan toch het faillissement aangevraagd. Dat schrijft de Nederlandse pers.

Het merk met Californische roots, dat in 2008 werd overgenomen door de Nederlandse Olcay Gulsen (37), kampte al jaren met financiële moeilijkheden. Vorig jaar kwam er nieuwe hoop: de problemen leken opgelost dankzij een nieuwe lichting investeerders. Ook vorige maand leek er nog niets aan de hand. Gulsen stopte toen wel als CEO van het bedrijf, naar eigen zeggen om zich toe te spitsen op haar televisiewerk. Ze liet ook weten dat 2017 een recordjaar was.

Doorstart?

Maar in realiteit lag het toch anders, blijkt nu. De Nederlandse krant Het Algemeen Dagblad schrijft dat de aandeelhouders van het bedrijf maandag alsnog het faillissement aanvroegen. “Het is heel pijnlijk, het was mijn levenswerk. Het is voor mij een zwarte dag”, liet Gulsen in een reactie weten aan entertainmentprogramma RTL Boulevard. Ze gaf onder meer toe dat ze niet de juiste persoon was om het bedrijf te leiden en dat slecht ging met het merk sinds 2015, toen de retailtak in eigen beheer terechtkwam. Ondanks de problemen hoopte dat ze het dieptepunt voorbij was en SuperTrash een mooie toekomst wachtte. Momenteel kruist Gulsen de vingers voor een eventuele doorstart. Of dat een optie is, hangt af van de doorlichting van de curator.