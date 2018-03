Elia Viviani wint nieuwe Driedaagse Brugge-De Panne na spektakel in De Moeren

Elia Viviani heeft de nieuwe Driedaagse Brugge-De Panne gewonnen. De Italiaan van Quick Step Floors was na 202,4 kilometer de snelste in een sprint van een uitgedund peloton, dat heel wat mannen was kwijtgespeeld tijdens drie spectaculaire passages in de gevreesde Moeren. De naam werd dan wel behouden, de Driedaagse (1.BC) was voor het eerst geen driedaagse rittenkoers meer: vandaag werkten de mannen hun wedstrijd af, morgen/donderdag zijn de vrouwen aan de beurt.

Aangezien Dwars door Vlaanderen de datum van de Driedaagse De Panne kreeg toegeschoven in de kalender, werden de organisatoren van de rittenkoers genoodzaakt uit te wijken naar een andere plaats op de wielerkalender. Als startlocatie werd Brugge gekozen, de aankomstzone bleef in De Panne.

Zes vluchters

Vanaf de Grote Markt van Brugge ging het via Aartrijke, Ichtegem naar Boezinge waar na 59 kilometer koers met de Steenstraat een eerste stevige kasseizone volgde. Zes renners kozen voor de aanval, David Boucher ( Tarteletto) was de enige landgenoot voorin. De kopgroep bestond voorts uit diens ploegmaat Ylber Sefa, Brian van Goethem voor Roompot, Conor Dunne voor Aqua Blue Sport, Sean Bennett voor Hagens en Tanner Putt voor United HealthCare. Hun voorsprong klom al snel naar negen minuten, tot Quick Step Floors en Bora-Hansgrohe het welletjes vonden. De twee topploegen hielden vanaf dan voorsprong onder controle.

Hellingen maat voor niets

Via Poperinge werd koers gezet naar de Monteberg, de eerste helling van de dag na 85 kilometer, direct gevolgd door de beklimming van de Kemmelberg. Daar probeerden Nikolas Maes en Luke Durbridge even de sprong naar voren te maken maar de twee kregen geen steun en werden al snel weer tot de orde geroepen. Ook op de laatste hellingen van de dag (Rodeberg, Vidaigneberg en Sulferberg) bleef alles samen.

Oorlog in De Moeren

Dan volgde echter de eerste (gevreesde) passage aan de poldervlakte van De Moeren, waar de wind steevast voor nervositeit zorgt. In de open vlakte probeerde Lotto-Soudal als eerste de bakens te verzetten en achteraan stond meteen de deur open. Ook Wout van Aert draaide de gashendel eens open: het tempo ging serieus de hoogte in en het peloton viel uiteen in verschillende stukken.

Albanees pakt 1.000 euro

Na 151 kilometer kwamen de twee attractieve, plaatselijke ronden van elk 25,7 vlakke kilometers. Bij de eerste passage aan de meet hadden de vluchters nog een bonus van 1,5 minuut op het eerste peloton, dat even later wel weer zou worden bijgehaald door het tweede peloton. De Albanees Sefa pakte de laatste tussensprint en streek de 1.000 euro prijzengeld op.

Oorlog in De Moeren (bis)

Ook bij de tweede passage in De Moeren kregen we verbrokkeling in de grote groep, deze keer voerden Quick Step Floors en Lotto-Soudal de forcing. Het peloton zou opnieuw weer samenkomen maar de slijtageslag ging door en de groep geraakte steeds meer uitgedund.

Onder impuls van een beresterke Boucher hield de kopgroep langer stand dan verwacht: bij de laatste passage aan de finish was de voorsprong wel al geslonken tot een halve minuut maar ondanks een jagend peloton zouden ze die voorsprong zelfs nog wat uitdiepen… tot Van Goethem en Bennett als laatste vluchters dan toch werden gegrepen op 4 kilometer van de streep, na de derde en laatste keer De Moeren.

Definitieve schifting in De Moeren

In die Moeren was het opnieuw Lotto-Soudal dat aan 60 km/u (!) enkele mannen overboord gooide. Toen Quick Step en Bora-Hansgrohe mee werkten, brak het peloton in waaiers. In de laatste vijf kilometer konden nog wel wat mannetjes terugkomen maar het aantal kanshebbers in een sprint was toch fel geslonken.

Sprint van uitgedunde groep

Bora-Hansgrohe (zonder Peter Sagan) nam het heft in handen in de laatste kilometers. Bij het ingaan van de slotkilometer nam Van Aert over maar Quick Step zat klaar in zijn wiel. Elia Viviani won uiteindelijk voor Pascal Ackerman: de Italiaan van Quick Step kwam perfect uit het wiel van de Duitser. Jasper Philipsen werd beste Belg op een knappe derde plek.

Het is al de 16e zege voor Patrick Lefevere, de zesde zege al van Viviani maar de eerste in Europa.

Foto: BELGA

Uitslag:

1. Elia Viviani

2. Pascal Ackerman

3. Jasper Philipsen

4. Baptiste Planckaert

5. Jens Debusschere

6. Amaury Capiot

7. Roy Jans

8. Hugo Hofstetter

9. Adam Blythe

10. Eduard Grosu