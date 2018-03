“Werken aan Thomas Watsonlaan duren maand langer dan gepland”

Hamont-Achel - De geplande werken aan de Hamonterweg/Bosstraat (N71) en de Thomas Watsonlaan (N748) in Hamont-Achel en Neerpelt lopen vertraging op. Zoals bekend wordt de wegenis heringericht en gebeuren er rioleringswerken.

“Door problemen met de droogzuiging en het koude weer zullen de werken op de Thomas Watsonlaan ongeveer een maand langer duren dan oorspronkelijk gepland. Dat stelt Veerle Boey, communicatie medewerker bij Aquafin NV. “Welke impact dit heeft op de verdere planning van het project, kunnen we vandaag nog niet zeggen. Momenteel bekijken we welke werkwijze gevolgd zal worden voor de rioleringswerken op de Hamonterweg en Bosstraat. Zodra hierover duidelijkheid is, zal een nieuwe planning opgemaakt worden.”

Ondertussen wordt er alles aan gedaan om de hinder zoveel mogelijk te beperken.” In de Thomas Watsonlaan is de nieuwe riolering aan de kant van de oneven huisnummers aangelegd. Hier zal de aannemer in de loop van volgende week starten met het betonwerk voor de kantstroken en fietspaden. Op welke dag deze werken precies uitgevoerd worden is afhankelijk van de beschikbaarheid van de betonploeg en de weersomstandigheden. De bewoners van de Thomas Watsonlaan krijgen hierover nog een briefje van de aannemer in de bus.”