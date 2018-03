“Niet enkel ons kind, maar het hele gezin is gehandicapt”

Roosdaal -

Het leven van Lenie (12) is nooit meer hetzelfde geweest sinds haar eerste, levensbedreigende epilepsieaanval op haar zesde. Stan (10) kampt met aanvallen sinds zijn geboorte en kan niet zien, eten of stappen. “En toch krijgen wij vaak te horen: epilepsie, dat is toch te genezen met een pilletje per dag?”, zeggen hun moeders Stefanie De Jonghe en Eva Claesen, die samen het Steunpunt Kinderepilepsie vzw opgericht hebben.